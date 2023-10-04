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Российские врачи прооперировали мальчика с редкой болезнью половой системы

В Екатеринбурге урологи прооперировали мальчика с редкой патологией яичек

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Pixabay

В Екатеринбурге врачи Детской областной клинической больницы прооперировали годовалого мальчика с редкой врожденной аномалией половой системы — поперечной эктопией яичка (неправильно расположенным яичком — «Газета.Ru»). Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Как рассказали врачи, патология, диагностированная у ребенка, встречается очень редко — в мире описано всего 85 аналогичных случаев.

«Малышу с аномалией в возрасте 1 год 3 месяца врачи выполнили комбинированную операцию с применением лапароскопического оборудования и открытого вмешательства. Через три прокола на брюшной стенке детские урологи-андрологи смогли переместить неправильно расположенное яичко, сохранив его кровоснабжение и семявыносящий проток», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Врачам удалось помочь мальчику и сохранить нормальную репродуктивную функцию.

Ранее российские врачи впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редким заболеванием.

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