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Стало известно, какие цветы россияне выбирают на День учителя

Ко Дню учителя россияне чаще всего покупают георгины, гладиолусы и гортензии

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Владимир Михайлов/РИА Новости

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, покупатели отдают предпочтение сезонным цветам – хризантемам, георгинам, гладиолусам, рассказала «Газете.Ru» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Как и на 1 сентября, родители в целях экономии чаще заказывают один средний букет от класса.

«Сейчас в спросе букеты в соответствии с сезоном. Осенняя гамма очень сочная. Желтый, оранжевый, красный тон — это все очень красиво смотрится. Георгины, хризантемы, гладиолусы, крупные бархатцы, гортензии. Ассортимент большой. Что касается роз, то они у нас круглый год есть, их тоже берут», — отметила Сафронова.

В магазине цветов «Мелочи жизни» рассказали «Газете.Ru», что помимо сезонных цветов ко Дню учителя также заказывают альстромерии и гортензии.

«В этом году появилась мода на большие фермерские хризантемы, гладиолусы. Выбирают простые на первый взгляд цветы. Альстромерии очень любят. Пользуются спросом шапки гортензии. Одну штучку красиво упаковываем, получается минималистичный, но в то же время стильный букетик. Вообще, на День учителя стараются брать небольшой комплиментарный букет. Зачастую он идет в качестве дополнения к подарку. Либо покупают один средний или большой букет от всего класса», — сообщила сотрудница магазина Алена.

В студии цветочного дизайна «Валентина» тоже в основном заказывают один букет от всего класса.

«Есть запросы на розу, хризантемы. Но больше покупают сборные, а не монобукеты. Как и на 1 сентября, многие решили не покупать отдельный букетик, а заказывают средний букет от класса. Для родителей это намного дешевле. Поэтому и средний чек в нашем магазине немного вырос», — рассказала хозяйка студии Валентина.

5 октября в России и других странах мира празднуют День учителя.

Ранее в Ассоциации российских флористов сообщили, что цветы ко Дню учителя подорожали на 30%

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