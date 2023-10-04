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На юге Москвы нашли загадочное «капище»

В Москве в Битцевском лесу нашли капище

На юге Москвы местные жители обнаружили загадочную находку. Видео с ней опубликовал Telegram-канал «Москва сегодня».

На кадры попало «капище» — круги, сформированные из камней, которые похожи на место для совершения языческих обрядов. По информации канала, «капище» располагается в Битцевском лесу недалеко от улицы Красного Маяка. Рядом с камнями на видео также можно заметить импровизированный алтарь, с возложенными на нем бусами и шишками, а также деревянный крест. На деревьях рядом неизвестные развесили перья птиц.

Ранее в Батайске женщин со свечами, проводящих обряд перед подъездом, сняли на видео.

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