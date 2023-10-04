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В Красноярском крае загорелось здание на площади более 2000 квадратных метров

В Красноярском крае вспыхнул пожар на площади 2200 квадратных метров

В Красноярском крае пожарные ликвидируют крупное возгорание. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Емельяновском районе, на Енисейском тракте. На видео очевидцев заметен крупный огонь на территории около здания. Общая площадь возгорания составила 2200 квадратных метров, из них 200 – производственное здание и 2000 – территория, на которой были расположены паллеты.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщается в публикации.

Пожарные оперативно прибыли на место. Для тушения пожара было задействовано около 50 человек и 17 единиц техники. О разрушениях не сообщается. причина произошедшего также неизвестна.

Ранее в Красноярске на территории алюминиевого завода произошел пожар.

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