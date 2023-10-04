В Саратове у трамвая на остановке загорелся моторный отсек

В Саратове на остановке вспыхнул трамвай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на остановке у торгового центра «Навигатор». У трамвая, следовавшего по маршруту №3, загорелся моторный отсек. После того, как произошло возгорание, пассажиры оперативно вышли из трамвая. В результате никто из них не пострадал.

На место оперативно прибыли спасатели. Тем не менее, транспортное средство сгорело.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Ведомству предстоит выяснить обстоятельства аварии.

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