Российские врачи спасли пациента с опасной язвой желудка

Врачи Солнечногорской областной больницы спасли 45-летнего пациента с кровоточащей язвой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент поступил в медицинское учреждение с низким давлением и без сознания. Мужчине срочно сделали томографию, взяли необходимые анализы и перевели в реанимацию. Там ему провели переливание крови, а после стабилизации состояния сделали гастроскопию. Обследование показало наличие кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки.

«Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции была проведена резекция 2/3 желудка», — рассказал хирург Михаил Строителев.

После операции пациент быстро пошел на поправку, и через неделю его выписали из стационара на амбулаторное лечение.

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