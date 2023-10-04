Российские врачи спасли пациента с опасной язвой желудка

Врачи Солнечногорской областной больницы спасли 45-летнего пациента с кровоточащей язвой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пациент поступил в медицинское учреждение с низким давлением и без сознания. Мужчине срочно сделали томографию, взяли необходимые анализы и перевели в реанимацию. Там ему провели переливание крови, а после стабилизации состояния сделали гастроскопию. Обследование показало наличие кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки.
«Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции была проведена резекция 2/3 желудка», — рассказал хирург Михаил Строителев.
После операции пациент быстро пошел на поправку, и через неделю его выписали из стационара на амбулаторное лечение.
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