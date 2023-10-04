В Москве мальчика задержали за то, что он угрожал учителям ножом

В Москве 12-летний ребенок пришел в школу с ножом и стал угрожать учителям и одноклассникам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Кузьминки. По имеющимся данным, ученик школы №1208 достал нож, после чего стал выкрикивать угрозы педагогам и учащимся. В процессе никто не пострадал.

Работникам учреждения удалось забаррикадировать ребенка на четвертом этаже и вызвать правоохранителей.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на место инцидента. На данный момент мальчик задержан, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и мотивы школьника.

Ранее в Подмосковье мужчина вломился в школу с ножом.