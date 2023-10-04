Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве мальчика задержали за то, что он угрожал учителям ножом

Shot: в Москве 12-летний мальчик с ножом угрожал учителям и школьникам

close
100%
Shutterstock

В Москве 12-летний ребенок пришел в школу с ножом и стал угрожать учителям и одноклассникам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Кузьминки. По имеющимся данным, ученик школы №1208 достал нож, после чего стал выкрикивать угрозы педагогам и учащимся. В процессе никто не пострадал.

Работникам учреждения удалось забаррикадировать ребенка на четвертом этаже и вызвать правоохранителей.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на место инцидента. На данный момент мальчик задержан, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и мотивы школьника.

Ранее в Подмосковье мужчина вломился в школу с ножом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий