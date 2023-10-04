Эксперты оценили решение ужесточить контроль за препаратами для аборта в России

Решение Минздрава России ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности скорее всего не создает угрозы ограничения доступа к контрацепции, однако, точного объяснения необходимости инициативы нет, сказала в беседе с «Ридусом» политолог Анна Федорова.

Эксперт подчеркнула, что у женщин должен быть «абсолютно свободный доступ к любым средствам контрацепции, в том числе к средствам экстренной контрацепции».

«Если это часть подготовительного процесса к запрету абортов в частных клиниках, в этом нет ничего хорошего», — отметила Федорова.

При этом президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» член Общественной палаты России Наталья Москвитина сказала, что данная инициатива назревала в течение длительного времени. По ее словам, у частных клиник есть коммерческий интерес к абортам, которые могут проводиться не по правилам.

«Этот рынок в принципе необходимо регламентировать — поштучный учет каждого препарата. Кому он продан, кто за это отвечает, платятся ли за это налоги, как была оказана услуга — все это необходимо делать», — сказала эксперт.

4 октября стало известно, что Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности и утвердило перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Там появились такие препараты, как мизопростол и мифепристон. Период действия соответствующего приказа: с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2030 года.

Ранее в России призвали ввести соцподдержку беременных для предотвращения абортов.