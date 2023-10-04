Россиянам запретили самовольно выбирать место проведения МРТ

Верховный суд запретил россиянам проходить МРТ без согласования места его проведения с врачом. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации /(РАПСИ).

Решение было принято в ответ на заявление пациента Артема Щемелева, лечившегося от болей в спине, который потребовал отменить предписание о том, чтобы МРТ проводилось только по предприсанию врача конкрентной клиники в каждом случае, что лишает пациента самостоятельно выбрать место проведения МРТ. Представитель Минздрава Александр Шустов подчеркнул, что МРТ отличаются друг от друга, и не каждое оборудование подходит для конкретного исследования, из-за чего пациент не может сам выбрать место проведения томографии, получив направление на него.

«У данного исследования есть противопоказания, которые могут нанести угрозу здоровью. Например, если у человека есть металлические пластины в теле. Поэтому «огульные» исследования попросту небезопасны», — подчеркнул Шустов.

При этом представитель Минюста Михаил Кузнецков отметил, что в соответствующем положении Правил проведения рентгенологических исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 09.06.2020 N 560н не содержится сопутствующей коррупции составляющей.

Отмечается, что Щемелев намерен обратиться в Апелляционный суд и обжаловать это решение.

До этого Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача.

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