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Профсоюз учителей выступил против сбора информации для военкоматов

Профсоюз учителей: сбором информации должны заниматься военкоматы, а не школы

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Alexey Pavlishak/Reuters

Принимать участие в сборе информации об учащихся для их использования военкоматами школы не обязаны, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В беседе с НСН он призвал не вмешивать в эту работу учреждения образования, отметив, что учителя не должны иметь к ней отношения.

Сбором сведений военкоматы должны заниматься самостоятельно, убежден Луховицкий.

«В функции учителя точно не входит какая-либо работа по сбору информации для военкомата. Учителей, к сожалению, слишком часто привлекают для сбора различной информации, хотя у нас есть закон о частной жизни. Учитель не должен к этому иметь никакого отношения», – подчеркнул он.

В российском законе «Об образовании» подобные требования не прописаны, поэтому школы также не должны привлекаться к этой работе, добавил член профсоюза.

Напомним, накануне стало известно, что Рособрнадзор будет собирать информацию об учащихся школ, колледжей и вузов для ведения воинского учета и внесения в воинский реестр. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее в Минцифры сообщили, что введение единого воинского реестра в России возможно только с 2025 года из-за жестких требований к инфраструктуре. Тем не менее, до конца текущего года планируется запустить пилотный проект.

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