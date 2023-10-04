В Свердловской области участники массовой драки перекрыли автодорогу

В Свердловской области на дороге произошла массовая драка. Видеозапись, сделанную с видеорегистратора проезжающей машины, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Ирбит».

Инцидент произошел 29 сентября в городе Ирбит на улице Свободы. На кадрах толпа из не менее 15 человек, среди которых есть и женщины, и мужчины, дерется прямо на проезжей часть, перегородив половину дороги. Чтобы проехать в город, машинам приходилось объезжать толпу дерущихся по встречной полосе.

По информации канала, позже на место прибыли сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее во Владивостоке ссора мужчин из-за поврежденного авто привела к массовой драке.