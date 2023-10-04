Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области участники массовой драки перекрыли автодорогу

В Ирбите жители устроили массовую драку на дороге и попали на видео

close
100%
«Инцидент ИРБИТ» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «Инцидент ИРБИТ»

В Свердловской области на дороге произошла массовая драка. Видеозапись, сделанную с видеорегистратора проезжающей машины, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Ирбит».

Инцидент произошел 29 сентября в городе Ирбит на улице Свободы. На кадрах толпа из не менее 15 человек, среди которых есть и женщины, и мужчины, дерется прямо на проезжей часть, перегородив половину дороги. Чтобы проехать в город, машинам приходилось объезжать толпу дерущихся по встречной полосе.

По информации канала, позже на место прибыли сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее во Владивостоке ссора мужчин из-за поврежденного авто привела к массовой драке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий