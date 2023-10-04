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В Петербурге собака укусила мужчину за половой член

Петербуржца госпитализировали с травмой полового члена после укуса собаки

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Unsplash

В Санкт-Петербурге мужчина пострадал после укуса собаки в Царском Селе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 3 октября в Баболовском парке. Собака набросилась на прохожего и укусила его в область паха. Пострадавший обратился за помощью в ближайший травмпункт, где врачи диагностировали ему укушенную рану паховой области и полового члена.

Мужчину доставили в больницу, где врачи продолжили оказывать ему помощь и прописали соблюдать половой покой.

Ранее российские врачи сохранили половой член мужчине, увеличившему орган с помощью инъекций вазелиновым маслом.

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