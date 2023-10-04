В Москве в рамках фестиваля рекламы пройдет день контента и креатива

В Москве 16 ноября в рамках международного фестиваля рекламы Red Apple пройдет день контента и креатива, сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках образовательной программы в семи залах параллельно будут идти дискуссионные сессии, моно-выступления и тематические секции, сформированные совместно с партнерами и участниками фестиваля.

День контента и креатива откроет большая стратегическая сессия, состоящая из двух частей: повестка международного рынка и опыт российского рынка в формировании креативной культуры.

Разговор о роли контента и креатива продолжится и на других сессиях. Эксперты обсудят будущее, которое уже обрело лицо в ИИ, метавселенных и новых технологиях, роль профильного образования в становлении профессионала, актуальные инструменты, поговорят о коллаборациях, брендах и креативе в экономике и социальных коммуникациях.

Также в программу включены шесть моно-выступлений в формате keynote speech от иностранных экспертов из Аргентины, Сербии, Китая, ОАЭ, Индии и Армении.

Кроме того, на площадке НРФ состоится премьера мюзикла «Реклама. Мечта» о наружной рекламе от команды театра Терезы Дуровой и оргкомитета международного конгресса по наружной рекламе.

Генеральный партнер фестиваля — ГК «Родная Речь», маркетинговый партнер — СберМаркетинг. Партнерами фестиваля являются АВИТО и Hybrid. Генеральный информационный партнер — Rambler&Co.