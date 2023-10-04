Швейцария прокомментировала ситуацию с украинскими беженцами

Государственный секретариат Швейцарии по миграции опроверг сообщения, что якобы намерен в экстренном порядке «избавиться» от украинских беженцев на территории страны. Об этом заявили в профиле ведомства на странице в социальной сети X.

«Сделанные в СМИ заявления о том, что Федерация хочет «быстро избавиться от украинцев», являются неверными и вводят в заблуждение», — поясняется в сообщении секретариата в соцсети.

В ведомстве обратили внимание, что власти хотят сохранить статус защиты до тех пор, пока люди с Украины «будут нуждаться в защите».

При этом поясняется, что дата отмены статуса все еще не определена.

По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 18 августа 65 148 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку и ряд других вид льгот.

До этого российский политолог Денис Денисов подчеркивал, что отказ Польши от соцпомощи Украине может вызвать бунт в Киеве.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.