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Врач рассказала, какое сочетание продуктов затруднит пищеварение

Врач Королева: сочетание мяса и белого хлеба затруднит пищеварение

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Depositphotos

Пищеварение человека может быть затруднено в случае, если он ест белый хлеб с мясом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она объяснила, что в белом хлебе нет растительных волокон, а для переваривания мяса крайне важна клетчатка.

«Источники полноценного белка, например мясо, лучше не есть с белым хлебом. Он будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия», — сказала диетолог.

По словам Королевой, белый хлеб лучше сочетать с овощами и зеленью, в которых есть растительные волокна. Это положительно скажется на процессе переваривания еды.

«Хлеб с салатной зеленью, овощами, в том числе на гриле, между приемами пищи — вполне уместная история», — заключила врач.

До этого Маргарита Королева говорила, что мясо можно сочетать с овощами, чтобы похудеть. По ее словам, организму требуется затратить много энергии для того, чтобы переработать эти продукты. Это позволяет повысить скорость обмена веществ.

Ранее диетолог рассказала, от каких болезней спасает вегетарианство.

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