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В Перми молодые люди избили фехтовальщика и его друга, приняв их за наркоманов

Фехтовальщика из Перми и его друга жестоко избила компания молодых людей

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ГОРОД БЕРЕЗНИКИ/VK

В Перми на фехтовальщика Дениса Микова и его друга напали хулиганы с целью избиения. Об этом спортсмен рассказал Ura.ru.

Инцидент произошел в ночное время 3 октября. Четверо злоумышленников, которым, по имеющимся данным, на вид было от 18 до 22 лет, напали на мужчин со спины и стали запинывать пострадавших ногами, повалив их на землю.

«Когда уже ушли с того места, где видели этих ребят и прошли метров 200, они на нас накинулись (часть из них). Тогда и услышал фразу «наркоманы». Парировал, что они ошибаются, но в ответ полетели кулаки. Отбивался в целях самообороны, как и мой товарищ. Уронили, видимо, прилетело еще ногой в лицо, так как гематома смачная, и как позже показало КТ, есть кроме перелома носа еще и трещина в лицевой части. Была пауза, потом снова они завелись. Еще было несколько ударов, одним глазом уже не видел», — описал произошедшее мужчина. Миков добавил, что не курит и не пьет, а также занимается фехтованием.

Друг пострадавшего подтвердил его слова в сообщении, опубликованном в группе «Город Березники» во «ВКонтакте».

«Денис занимается фехтованием и является крутым в этом виде спорта, поэтому нужно понимать, что он не пьет и не курит от слова совсем», — написал он.

Избиение прекратилось, когда к хулиганам подошли их старшие знакомые и тех оттащили от пострадавших. Полицию на место происшествия вызывал спортсмен, однако дождаться наряда потерпевшим там не удалось. Избитые мужчины приняли решение отправиться на осмотр к травматологу. Сломанный нос Микову пришлось зашивать, у него также диагностировали повреждение роговицы правого глаза и травму правой кисти. Он уже обратился с заявлением в полицию.

Пресс-служба ведомства информацию о поданном заявлении и проверке по делу пока не подтверждала.

Ранее пьяные тюменцы устроили охоту на наркоманов и избили случайного мужчину.

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