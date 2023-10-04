Губернатор Подмосковья проверил ход строительства путепровода в Раменском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода возле станции «Быково» в Раменском округе, сообщает пресс-служба администрации Московской области.

Сейчас здесь действует одноуровневый переезд, который является единственной транспортной связью между Новорязанским и Егорьевским шоссе. Он также соединяет разделенные железной дорогой северную и южную части Люберецко-Раменской агломерации, население которой более 500 тыс. жителей. После запуска МЦД-3 интенсивность движения поездов тут возросла и автомобильные пробки стали растягиваться на несколько километров.

Проблему решит путепровод, который начали строить в рамках нацпроекта в апреле прошлого года. Работы идут с опережением графика – открыть движение должны не в январе 2025-го, как планировали первоначально, а уже к 1 сентября 2024-го.

«Пробки на переездах из-за того, что движение поездов становится все интенсивнее – это чувствительная тема во многих наших городах. Здесь - один из самых плотных заторов, в часы пик навигатор светится даже не красным, а багровым цветом и пробки растягиваются на 2-3 км. Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — сказал Андрей Воробьев.

Длина путепровода в Быково – 382 м, а с учетом подъездов и съездов – 1,2 км. Предусмотрены 2 полосы движения, расчетная скорость –70 км/ч.

Эстакада возведена уже больше, чем наполовину. Завершено устройство всех 10 опор и надвижка пролетного строения над ж/д между 5 и 6 опорами. В ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций пролетных строений.