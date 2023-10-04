В Иркутске заметили мужчину, стреляющего по голубям во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал »Иркутск №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во дворе одного из жилых домов Юбилейного микрорайона города. Мужчина, сидя в автомобиле, стрелял из пневматического оружия.

Заметившие стрелка девушки сняли происходящее на камеру. По словам очевидиц, россиянин обстреливал голубей.

До этого пьяный мужчина в подмосковном Щелково открыл стрельбу из травматического пистолета с балкона многоэтажки и ранил 19-летнюю девушку, проходившую мимо. Местные жители сообщили об инциденте в правоохранительные органы, и нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дагестане юноша обстрелял ворота церкви, чтобы напугать сотрудников ППС.