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IT-эксперты заявили о невозможности заблокировать в России все VPN-сервисы

IT-эксперт Масалович: РКН не сможет заблокировать все VPN-сервисы в России

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Shutterstock

Полностью заблокировать все VPN-сервисы в России невозможно, убежден IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. Одна из основных причин — это создание и использование самодельных VPN, которые просто невозможно отследить, пояснил он телеканалу «360».

«Грамотный народ сможет сделать и даже распространить самодельный VPN, пока это не станет незаконным. В Китае с этим стали бороться именно юридическими методами, когда технические [возможности] закончились», — объяснил эксперт.

Помимо этого, за исключением программ VPN с ip-адресами серверов, есть открытый формат VPN, добавил Масалович. Речь идет о протоколах, на которых собираются новые VPN. Целиком заблокировать такой протокол нельзя, так как он применяется и в других целях, пояснил он.

У Роскомнадзора есть реестр плохих и хороших VPN, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он пояснил, что законопроект о блокировке депутаты рассмотрят на заседании 10 октября, опровергнув заявление о блокировке всех сервисов к определенной дате.

«Чтобы сказать о какой-то конкретной дате блокировки — про это не знаю. Существенно сократить присутствие VPN — да, технически такая возможность есть», — пояснил депутат.

Напомним, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин накануне заявил, что Роскомнадзор будет регулировать порядок блокировки VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года в магазинах приложений на смартфонах.

В самом ведомстве позднее анонсировали ограничение поисковой выдачи VPN, нарушающей законы РФ.

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