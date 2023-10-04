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Россиянам рассказали, защитит ли маска от коронавируса и гриппа

Врач Поздняков: маска может защитить от респираторных инфекций

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Alexander Zemlianichenko/AP

Маска может обеспечить защиту от острозаразных вирусных инфекций — коронавируса, гриппа и других — в общественных местах только при кратковременном контакте, рассказал «Аргументам и фактам в Томске» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков.

«При этом она может быть достаточно эффективным барьером для остальных респираторные инфекций, прежде всего бактериальных — инфекции, вызванные гемофильной палочкой, пневмококком, и др., например, коклюш», — отметил врач.

По мнению Позднякова, смысла в ношении маски на улице нет, в закрытых помещениях ее стоит носить тем, кто имеет риск заболеваемости респираторными заболеваниями. Например, людям с лишним весом, пожилым и пациентам с тяжелой коморбидной патологией. Инфекционист добавил, что маску стоит носить не более двух часов, лучше менять ее как можно чаще.

В конце сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что гражданам из группы риска необходимо носить маски в общественных местах. Он подчеркнул, что всем, кто имеет симптомы заболевания, следует изолироваться.

Ранее врач оценил пользу антисептиков для борьбы с бактериями.

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