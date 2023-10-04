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Ветврач рассказала, когда животным необходима одежда

Ветврач Соловьева: сфинксам нужно надевать одежду перед выходом на улицу

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Shutterstock

Одежда для животных чаще всего носит исключительно косметический характер, однако в ряде случаев она необходима питомцам. Об этом РИАМО рассказала главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьева.

«Исключения составляют те моменты, когда, допустим, на голых мексиканских или китайских собак, естественно, надевают летом специальные маечки, потому что они так же подвержены солнечным ожогам, как и люди», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, некоторым питомцам одежда помогает согреться в холодное время.

«Котов породы сфинкс на улицу выносят обычно, чтобы до клиники дойти, ну, или в какую-то долгую поездку на машине. Естественно, им холодно в холодное время. Но в домашних условиях, как правило, где комфортная атмосфера, привычная обстановка, одежда не требуется», — заключила Соловьева.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого отмечал, что некоторые собаководы осенью сокращают время прогулки или вовсе отменяют ее из-за плохой погоды. Однако, по его словам, не стоит лишать питомца веселого досуга, активности и социализации.

Ранее россиянам рассказали, как понять собачий язык.

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