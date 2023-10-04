Лингвокоуч дала советы, которые помогут использовать английский в профессиональных целях

При изучении английского языка важно практиковаться в реальной среде, посещать международные конференции и сотрудничать с компаниями, где английский — это средство общения, чтобы в дальнейшем использовать язык в карьере. Об этом RuNews24 рассказала руководитель онлайн-школы английского языка SAY ON, преподаватель, лингвокоуч Ксения Котова.

Эксперт советует делать фокус на деловом английском и изучать специализированную лексику и терминологию, соответствующую вашей отрасли. Важно развивать умение писать на английском языке и знать правила оформления писем и документов, уметь использовать уважительные обороты и формы обращения. В общении с коллегами, клиентами и партнерами из других стран стоит учитывать их культурные особенности.

«Один из моих учеников каждую неделю выступает на английском на аудиторию в 50 человек из разных стран и регулярно собеседует новых сотрудников в компанию. Адаптация манер и способов общения способствует укреплению деловых отношений и увеличивает шансы на успешное сотрудничество», — сказала Котова.

По ее словам, изучать язык стоит и во время отдыха. Для этого можно читать книги или статьи на английском, смотреть фильмы и сериалы в оригинале.

«Вышеперечисленные советы позволят вам использовать английский язык в своих профессиональных целях и достигать новых высот в карьере», — заключила лингвокоуч.

Руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова до этого говорила «Газете.Ru», что ступор в общении на иностранном языке появляется, потому что мы боимся выглядеть глупо. Чтобы справиться с ним, нужно больше повторять речь за носителем, пересказывать прочитанное и чаще говорить с собой, отмечала она.

Ранее лингвист дала советы, как не стать жертвой неквалифицированного репетитора.