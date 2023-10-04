В Холмске воры вынесли из квартиры сейф с драгоценностями на полмиллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска в Холмске задержали двух домушников-медвежатников, которые стащили из квартиры сейф с ювелирными украшениями. Об этом сообщает УМВД по Сахалинской области.

С заявлением в полицию обратилась 52-летняя жительница Холмска, женщина пришла домой и обнаружила, что из ее квартиры пропал сейф с ювелирными украшениями и документами. Воры подобрали ключ к входной двери и ограбили квартиру, пока владельцев не было дома.

Оперативникам удалось оперативно задержать двух местных жителей по подозрению в совершении кражи. Как рассказали на допросе задержанные, вскрыть сейф в квартире они не смогли, поэтому погрузили его в машину и увезли в лес, внутри сейфа они нашли золотые украшения общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Один из задержанных был пять раз судим за аналогичные преступления, его 29-летний подельник тоже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело, часть похищенного вернули владелице.

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