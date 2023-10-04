Психолог объяснила, о чем говорит манипуляция с расставанием в отношениях

Попытка одного из партнеров в отношениях манипулировать другим через расставание является незрелым поведением. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

«И нет никаких гарантий, что из этого получатся здоровые и близкие отношения. Близкие отношения — это когда люди договариваются, что им важно, что им нужно, и обсуждают», — отметила эксперт.

Она уточнила, что человек, желающий выйти из отношений, рано или поздно все равно сделает это. Подобные уходы психолог советует воспринимать как взвешенное решение. Потому что, по ее словам, если девушка серьезно решила расстаться, шанс, что она передумает, будет небольшим.

«Если она это делает с целью манипулятивной проверки, то это тоже говорит о том, что она в чем-то не уверена. В этом случае нужно через какое-то время, если вдруг она соглашается продолжить отношения, то разговаривать об этом. Но тут вопрос: зачем создавать отношения, когда манипулируют самим их фактом?» — заключила Сулим.

Психологи из Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской в Польше до этого доказали, что черты личности темной триады связаны с использованием манипуляций в отношениях. Темная триада характеризуются негативными чертами — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией.

Ранее психолог объяснила, как распознать манипуляцию.