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Переболевшим коронавирусной инфекцией сообщили, что последствия могут остаться навсегда

Иммунолог Крючков заявил, что последствия COVID-19 могут остаться навсегда

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

О тяжести последствий коронавируса рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» и иммунолог Николай Крючков в интервью Ura.ru.

По словам Крючкова, в некоторых случаях последствия COVID-19 могут сопровождать человека на протяжении всей жизни, однако вероятность этого невысока. Он отметил, что степень тяжести заболевания, наличие хронических заболеваний и способность организма справиться с инфекцией играют роль в определении длительности последствий.

Особое внимание ученого привлекают нарушения, связанные с центральной нервной системой. Люди могут испытывать длительное время туман в голове, недостаток внимания, физическую слабость, тревожность, проблемы со сном и депрессию.

Ранее Николай Крючков прогнозировал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России, который, по его мнению, наступит в ноябре.

Также согласно информации, предоставленной директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александром Гинцбургом антигенный состав вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от шести до 11 лет может быть обновлен после завершения работы над актуализированными вакцинами семейства «Спутник».

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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