Большой запрос на госслужбу зафиксировали среди ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» фиксирует среди ветеранов спецоперации большой запрос на деятельность в сфере госслужбы. Об этом заявила председатель фонда Анна Цивилева, передал ТАСС.

«Есть очень большой запрос на госслужбу, и мы как фонд будем создавать социальные лифты для этих ребят», — отметила Цивилева.

По ее словам, ветераны СВО — хорошие организаторы и мотиваторы, они умеют объединить вокруг себя людей.

Цивилева подчеркнула, что военнослужащих включили в президентский резерв, будут готовить из них управленцев. Председатель фонда обратила внимание, что инвалидность не помешает экс-бойцам СВО занимать высокие должности.

«<…> почему человек не может <…> без ноги, быть губернатором, депутатом», — сказала она.

Кроме того, среди ветеранов СВО много запросов на переподготовку на управление БПЛА, так как многие хотят продолжить участие в боевых действиях, но в более высокотехнологичной специализации.

20 сентября рабочая группа по СВО направила президенту России Владимиру Путину новые предложения по поддержке бойцов.

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