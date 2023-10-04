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Бывшие ученики требуют извинений от ирландской школы за издевательства нацистского учителя

От ирландской школы потребовали извинений за издевательства нацистского учителя

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Wikimedia Commons

Учитель французского языка в школе Святого Конлета на юге Дублина Луи Фойтрен, который там работал с 1957 до 1985 года, был пособником нацистов. У него была склонность к жестоким наказаниям и странным унижениям для учеников. Ему нравилось вспоминать Вторую мировую войну, когда он присоединился к бретонской националистической группе, сражавшейся на стороне Германии. Он также показал свои фотографии в военной форме. Теперь его подопечные требуют извинений от учебного учреждения, пишет The Guardian.

Фойтрен скрывался в Ирландии от французского правосудия. Его уважали и почитали как педагога до самой его кончины в 2009 году. Однако теперь бывшие ученики, которые пережили и стали свидетелями нападений со стороны Фойтрена, потребовали извинений от руководства школы.

Фойтрен был членом бретонского движения Безен Перро, которое сотрудничало с нацистами во время оккупации Франции в надежде создать независимое бретонское государство. Подразделение носило форму СС и охраняло центр допросов в Ренне. Фойтрен был младшим офицером в звании обершарфюрера. После войны все подразделение было приговорено за преступления против евреев и бойцов сопротивления.

Фойтрен сбежал в Уэльс, а затем в Ирландию , где он учился в Университете Голуэя, а затем стал учителем французского языка в престижной школе Святого Конлета.

«Они сказали, что на самом деле он был не нацистом, а бретонским сепаратистом», — рассказал изданию историк, занимающийся этим вопросом.

Как сотрудники, так и ученики узнали, что школьный учитель французского языка презирал Францию ​​и находился там под следствием.

Киран Оуэнс, посещавший школу с 1966 по 1974 год, сказал, что Фойтрен внушал страх. «Никто не подумает перечить господину Фройтену. Он был вулканом, готовым извергнуться в любой момент. Если бы имело место какое-либо нарушение, он был бы очень, очень, очень быстрым и жестоким. Я был свидетелем того, как он ударил ученика, он полетел через всю комнату», — рассказал очевидец.

Ранее загадочная дыра на пляже в Ирландии озадачила местных жителей.

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