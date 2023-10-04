Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генконсульство: россиян нет среди пассажиров попавшего в ДТП под Венецией автобуса

Сведений о россиянах среди пассажиров попавшего в ДТП под Венецией автобуса нет

В генеральном консульстве России в Милане сообщили об отсутствии сведений о возможном нахождении россиян на борту автобуса, который попал в ДТП под Венецией, передает ТАСС.

«У нас таких сведений нет», — заявили в генконсульстве.

Губернатор области Венето Лука Дзайя ранее подтвердил, что погибшие в результате падения автобуса под Венецией — это в основном иностранцы разных национальностей.

Он также указал, что среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

Как сообщалось, в результате ДТП погиб 21 человек, включая двух детей, еще 18 человек пострадали. Их доставили в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. Есть данные, что среди пассажиров были украинцы, но власти официально не подтверждают эту информацию. Известно, что на месте происшествия были найдены украинские документы.

Инцидент случился в пригороде Венеции Местре. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось.

Ранее туристы из России попали в аварию в Анталье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий