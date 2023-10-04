Генконсульство: россиян нет среди пассажиров попавшего в ДТП под Венецией автобуса

В генеральном консульстве России в Милане сообщили об отсутствии сведений о возможном нахождении россиян на борту автобуса, который попал в ДТП под Венецией, передает ТАСС.

«У нас таких сведений нет», — заявили в генконсульстве.

Губернатор области Венето Лука Дзайя ранее подтвердил, что погибшие в результате падения автобуса под Венецией — это в основном иностранцы разных национальностей.

Он также указал, что среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

Как сообщалось, в результате ДТП погиб 21 человек, включая двух детей, еще 18 человек пострадали. Их доставили в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. Есть данные, что среди пассажиров были украинцы, но власти официально не подтверждают эту информацию. Известно, что на месте происшествия были найдены украинские документы.

Инцидент случился в пригороде Венеции Местре. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось.

Ранее туристы из России попали в аварию в Анталье.