Атаковавший российский самолет под Минском украинец рассказал о себе

Украинец Николай Швец, который обвиняется в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля 2023 года, опроверг информацию о том, что он является актером. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как обратил внимание украинец, СМИ сообщали о том, что он якобы актер, а диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция.

«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно — предательство. СМИ это (атака на самолет. — «Газета.Ru») преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали... Я остался здесь. Как это все можно назвать?», — сказал Швец.

По словам украинца, его «бросили», «забыли» и «предали».

Как рассказал мужчина, украинские дипломаты и родственники не наняли адвоката, к нему не пришел консул, передачки ему не отправляли, деньги ему не перечислили. Он заявил, что у него нет связи с внешним миром.

«Как я могу таким людям доверять? Я выполнил свое задание», — продолжил Швец.

Он указал, что дальше должна была произойти эвакуация, которой в итоге не было. Украинец предположил, что его просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще ликвидировать.

Как пояснил мужчина, в период, когда должна была проводиться его эвакуация из Белоруссии, куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) предлагал выполнить «некое «легкое задание».

«Они изначально знали, что эвакуации не будет», — заявил он.

Также Швец рассказал, что у него сейчас адвокат, которого предоставила белорусская сторона. По мнению мужчины, украинские власти запретили его родственникам приезжать в Белоруссию, связываться с ним и нанимать адвоката.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о попытке диверсии на российский самолет А-50, расположенный на аэродроме Мачулищи. Он отметил, что самолет серьезно не поврежден и может выполнять свои обязанности. По словам белорусского лидера, тысячи силовиков были подняты, чтобы не допустить проникновения террориста в Россию.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.