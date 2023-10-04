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Бывшего московского следователя заочно арестовали по делу о взятке в 7,3 млрд рублей

Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя за взятку в 7,3 млрд рублей

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Бывший заместитель руководителя следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы Следкома РФ Дмитрий Губин был заочно арестован Басманным судом по обвинению во взятке в 7,3 млрд рублей, полученной от группировки хакеров. Об этом, ссылаясь на постановление суда, сообщает ТАСС.

В отношении Губина суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Экс-правоохранитель заочно обвинен в получении взятки в особо крупном размере от хакерской группировки Infraud Organization и превышении должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года Губин совместно с двумя сообщниками получил от хакеров взятку в криптовалюте эквивалентном 7,3 млрд рублей.

В марте 2023 года Таганский суд Москвы приговорил четверых членов хакерской группировки Infraud Organization к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что экстрадиция из Казахстана российского хакера Никиты Кислицына может занять более года.

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