В Туле прокуратура начала проверку из-за избиения девочки в школе

В Туле прокуратура организовала проверку после того, как стало известно о конфликте между детьми в одной из местных школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Об инциденте правоохранители узнали после публикации видео в интернете. На нем один подросток удерживал девочку, а второй – нанес ей удар в живот кулаком. Оба фигуранта состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Девочке предстоит пройти экспертизу, чтобы установить причиненный здоровью вред. В отношении родителей обидчиков составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры.

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