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Российского врача посадили на шесть лет за 15 взяток от уклонистов

В Мурманске врач получил шесть лет колонии за взятки от призывников

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Мурманске врач получил 6 лет колонии и штраф в 6 млн рублей за взятки от призывников, которые пытались уклониться от службы в армии, сообщает «Лента.ру».

Врач был руководителем врачебно-военной комиссии. Он получил 15 взяток, которые ему платили молодые люди призывного возраста и их родители за освобождение от службы в армии.

Ранее начальник полиции Брянска был арестован за покушение во взятке в 14 млн рублей за покровительство предпринимателю, сообщает региональный Следственный комитет.

Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве в полицию.

До этого в Петербурге 38-летнюю руководительницу бюро АО «Адмиралтейские верфи» заподозрили в систематическом получении взяток.

По информации «Фонтанки», СУ Следственного комитета Петербурга возбудило в отношении сотрудницы уголовное дело о получении взяток.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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