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Полиция Эстонии подозревает платформу сбора средств для Украины в хищении денег

ERR: Эстония подозревает платформу сбора средств для Украины в хищении денег

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Depositphotos

Департамент полиции Эстонии подозревает онлайн-платформу, собиравшую средства на беспилотники для Украины, в хищении крупной суммы денег, сообщает радио ERR.

Речь идет о подозрении, которое может измениться в ходе последующего разбирательства, поэтому на данном этапе прокуратура не раскрывает точный размер причиненного ущерба.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве заявил, что Таллин продолжит военную поддержку Украины.

Певкур заявил, что союзникам Украины необходимо сохранять выбранный курс на военную поддержку Киева.

Министр добавил, что Украине нужна помощь и поддержка, чтобы выиграть в конфликте.

В ходе встречи украинский министр представил обзор актуальных событий на фронте и помощи западных стран.

Певкур рассказал о военной помощи, которую Эстония предоставляет Украине на данный момент. Он заверил, что Таллин продолжит обучение украинских военных и будет оказывать такую помощь в будущем.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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