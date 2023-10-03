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В Казахстане обеспокоились обмелением реки Урал

В Казахстане заявили, что река Урал оказалась на грани экокатастрофы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Замглавы администрации Атырауской области республики Жасулан Бисембиев заявил, что протекающая в Казахстане и России река Урал оказалась на грани экологической катастрофы, передает пресс-служба акимата в Telegram-канале.

По его данным, за три последних года стабильный объем среднего многолетнего стока реки Урал снизился вдвое — до 4,93 кубических километров в 2022 году. Одновременно с этим фоновый уровень Каспийского моря уменьшился на два метра и отошел от берега на 25-30 километров.

По словам чиновника, это грозит засолением открытых участков суши.

Бисембиев заявил, что первостепенной задачей является углубление русла реки. По его словам берегоукрепительные работы уже ведутся в регионе. Также он отметил, что необходимо увеличить объем стока воды из вышенаходящихся водоемов и синхронизировать сток самого Урала. Кроме этого, необходимо выяснить причины снижения уровня воды в море.

На соответствующие исследовательские работы в природном резервате «Ак Жайык» (так звучит название реки Урал на казахском языке) правительства выделит финансирование.

До этого сообщалось, что Украина столкнулась с трудностями в поставках зерна из-за обмеления Дуная.

Ранее сообщалось, что объем грузоперевозок в Германии может сократиться из-за обмеления рек.

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