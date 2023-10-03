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Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника

Врачи Стерлитамака удалили у женщины опухоль яичника с 10 литрами жидкости

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Unsplash

Врачи Городской клинической больницы Стерлитамака (Республика Башкортостан) прооперировали пациентку с огромной опухолью яичника. Об этом рассказал главный врач медучреждения Ильшат Яппаров на своей странице во «ВКонтакте».

Медик отметил, что пациентка обратилась в больницу с жалобами на ощущение тяжести, когда она дышит и наклоняется. Также, по словам женщины, она стала стремительно набирать вес, но предпринятые ей попытки похудения результата не давали. Во время УЗИ органов малого таза диагносты нашли у женщины опухоль яичника.

Врачи приняли решение об операции — на ней медики удалили новообразование, со скопившейся жидкостью объемом 10 литров.

Яппаров отметил, что пациентка на протяжении последних пяти лет не посещала гинеколога и упустила развитие болезни.

«Способствовать развитию новообразования может воздействие воспалительных процессов, патологии, особенности физиологии, а также неблагоприятные внешние факторы, а именно: плохая экологическая обстановка, курение, употребление алкоголя и частые стрессы», — пояснил врач.

Медик обратился к женщинам и попросил их заботиться о здоровье и не забывать о профилактических осмотрах.

Ранее подмосковные врачи удалили пациенту из мочевого пузыря камень размером с апельсин.

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