Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника

Врачи Городской клинической больницы Стерлитамака (Республика Башкортостан) прооперировали пациентку с огромной опухолью яичника. Об этом рассказал главный врач медучреждения Ильшат Яппаров на своей странице во «ВКонтакте».

Медик отметил, что пациентка обратилась в больницу с жалобами на ощущение тяжести, когда она дышит и наклоняется. Также, по словам женщины, она стала стремительно набирать вес, но предпринятые ей попытки похудения результата не давали. Во время УЗИ органов малого таза диагносты нашли у женщины опухоль яичника.

Врачи приняли решение об операции — на ней медики удалили новообразование, со скопившейся жидкостью объемом 10 литров.

Яппаров отметил, что пациентка на протяжении последних пяти лет не посещала гинеколога и упустила развитие болезни.

«Способствовать развитию новообразования может воздействие воспалительных процессов, патологии, особенности физиологии, а также неблагоприятные внешние факторы, а именно: плохая экологическая обстановка, курение, употребление алкоголя и частые стрессы», — пояснил врач.

Медик обратился к женщинам и попросил их заботиться о здоровье и не забывать о профилактических осмотрах.

Ранее подмосковные врачи удалили пациенту из мочевого пузыря камень размером с апельсин.