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Российскую школьницу, изрезавшую лицо подруге, направили на психиатрическую экспертизу

Школьницу, изрезавшую подругу в лесу под Новосибирском, направили к психиатру

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В Новосибирской области 14-летнюю девочку, которая напала на подругу с канцелярским ножом, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на правозащитницу Анну Тажееву, которая защищает интересы пострадавшей школьницы и ее матери.

Инцидент произошел 1 октября под Новосибирском. Две школьные подруги, 14-летняя и 13-летняя девочки, пошли на прогулку в лес. Там школьницы поругались, и старшая достала канцелярский нож и изрезала им приятельницу. В результате нападения у девочки пострадали жизненно важные органы, но врачи успели вовремя оказать ей помощь.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело, ей грозит до 6 лет колонии.

Ранее в Дагестане подросток избил сверстника на глазах у своих друзей, снимавших побои на камеру.

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