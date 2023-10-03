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В ДНР нашли тайник с боеприпасами

УФСБ: в ДНР нашли схрон ВСУ с боеприпасами

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Shutterstock

Сотрудники Управления ФСБ (УФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Владимировка Волновахского района. Об этом сообщило РИА Новости.

В схроне обнаружили: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5,45, 880 патронов калибра 7.62, и форма ВСУ.

В ведомстве отметили, что все боеприпасы изъяты и переданы подразделениям Минобороны России.

До этого в Ростовской области фермеры наткнулись на схрон с самодельной взрывчаткой, начиненной шурупами. По словам мужчин, сначала они приняли схрон за кучу мусора, но, подойдя поближе, поняли, что это пакет, обмотанный пленкой. Открыв его, они нашли внутри три самодельных взрывных устройства, а также запалы от ручных гранат. Никто не пострадал, оперативки прибыли на место и обезвредили взрывчатку.

Ранее неизвестный принес боеприпас для гранатомета на КПП недалеко от Екатеринбурга.

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