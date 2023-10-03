В России создадут реестр памятников жертвам нацистов среди мирных жителей в годы ВОВ

Участники движения «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» собирают информацию о памятных местах мирным жителям, которые стали жертвами нацистов в годы Великой Отечественной войны. Работа началась с сегодняшнего дня, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Предполагается, что создание такого реестра поможет не только сохранить историческую память и вовлечь в эту работу молодежь, но и впервые систематизировать и централизованно хранить информацию о таких памятных местах. Собранная информация будет использована для проведения традиционного всероссийского субботника «Волонтеров Победы» и «Единой России» по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, который пройдет в 2024 году.

«Нет единого реестра. Именно такой реестр мы и будем создавать. Это не только возможность сохранить память об этой странице истории, не только возможность вовлечь в эту работу молодое поколение, но и также это возможность оценить состояние этих памятных мест и помочь в их благоустройстве. Наши добровольцы будут проводить субботники для того, чтобы поддерживать эти памятники в хорошем состоянии. Нам важно, чтобы ни одно такое памятное место не было забыто», — сказала Занко.

Отмечается, что информация по памятникам мирным жителям уже собрана по 21 региону страны. Так, в Луганской народной республике находятся 67 мест, в Ленинградской области – 101, в Смоленской области – 414, в Севастополе – 7. В этих регионах добровольцы вышли на субботники, где оценили состояние памятников и провели уборку территорий возле этих мест.

Напомним, «Волонтеры Победы» совместно с «Единой Россией» ежегодно благоустраивают памятники жертвам Великой Отечественной войны землякам. Такая работа ведется не только в преддверии Дня Победы. Добровольцы от партии круглогодично занимаются содержанием территорий мемориальных комплексов, берут над ними шефство. Ежегодно совместными усилиями «Волонтеров Победы» и «Единой России» благоустраивается свыше 30 000 памятников во всех регионах России, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.