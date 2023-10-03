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В МГУ заявили, что политики из ЕС хотят популярности от ситуации на Украине

Доцент МГУ Коньков: европейские политики хотят попиариться за счет Украины

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Reuters

Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков заявил, что политики из Европы стремятся повысить свою популярность за счет событий вокруг Украины, а в частности, путем заявлений, связанных с зерновыми коридорами. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным СМИ, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что для вывоза зерна с Украины согласован коридор в Балтийском море.

«Мне кажется, в данном случае важно рассматривать такого рода новации с позиции, в первую очередь, политических деклараций, которые пытаются делать многие европейские структуры, европейские государства, европейские политики, политические силы в контексте постоянного курса на якобы поддержку Украины, на обеспечение ее интересов в тех или иных плоскостях и сферах», — сказал Коньков.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует направлять 75% собранного зерна на экспорт, в том числе через страны ЕС. По словам премьер-министра Украины, власти рассчитывают обеспечить экспорт за счет европейских «путей солидарности» и «новых зерновых коридоров».

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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