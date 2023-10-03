В МГУ заявили, что политики из ЕС хотят популярности от ситуации на Украине

Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков заявил, что политики из Европы стремятся повысить свою популярность за счет событий вокруг Украины, а в частности, путем заявлений, связанных с зерновыми коридорами. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным СМИ, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что для вывоза зерна с Украины согласован коридор в Балтийском море.

«Мне кажется, в данном случае важно рассматривать такого рода новации с позиции, в первую очередь, политических деклараций, которые пытаются делать многие европейские структуры, европейские государства, европейские политики, политические силы в контексте постоянного курса на якобы поддержку Украины, на обеспечение ее интересов в тех или иных плоскостях и сферах», — сказал Коньков.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует направлять 75% собранного зерна на экспорт, в том числе через страны ЕС. По словам премьер-министра Украины, власти рассчитывают обеспечить экспорт за счет европейских «путей солидарности» и «новых зерновых коридоров».

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.