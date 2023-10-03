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В Москву на один день вернется летнее тепло

Вильфанд: завтра на один день вернется лето, но не в солнечном варианте

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Потепление до +18-20 градусов придет в Москву в среду, 4 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Но спешить радоваться не стоит, ведь это «лето на день» будет сопровождаться дождями, грозами и порывами ветра до 18 м/с.

«Завтра на один день вернется лето, но не в солнечном варианте. Погода будет облачная, дождь, но температура прогнозируется 18-20 градусов, а это характерно для начала июня. Это первый признак летней погоды, а второй — условия для грозовой деятельности», — пояснил метеоролог.

Большие порывы ветра к тому же будут мешать всевозможным строительным работам, монтажным, предупредил Вильфанд. Так что и рабочим, и прохожим он посоветовал быть внимательными.

К тому же уже на этой неделе в Москве ожидаются первые снежинки, заявила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Конец этой недели тоже не порадует жителей столицы. Москву и Подмосковье ожидают заморозки с 7 октября. Роман Вильфанд предупредил, что ночью температура может опускаться до –1...–2 градусов.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон.

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