Австрия вслед за Польшей введет пограничный контроль на границе со Словакией

Австрия введет контроль на границе со Словакией в ночь на 4 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление австрийского МВД.

«Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил 3 октября 2023 года, что Австрия возобновит пограничный контроль со Словакией с полуночи 4 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

В МВД также разъяснили свое решение: правоохранители опасаются, что из-за введенных ранее аналогичных мер со стороны Чехии и Польши нелегальные мигранты будут пытаться попасть на территорию Австрию, поэтому силовики собираются пресекать подобные попытки.

3 октября польские власти объявили 10-дневный пограничный контроль со Словакией с возможностью продления. Как объяснил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, меры приняли из-за возросшего количества нелегалов на «балканском маршруте». К решению поляков присоединилась Чехия, а позднее стало известно, что польским пограничникам будут помогать военные.

«Балканским маршрутом» называют путь, которым мигранты из Африки и Ближнего Востока следуют, чтобы попасть в страны Западной и Центральной Европы, чаще всего в Германию. Маршрут начинается в Турции и далее идет через Сербию, Болгарию и другие балканские страны.

Ранее сообщалось, что Германия, Польша и Чехия создают совместную рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией и «преступностью, связанной с контрабандой».