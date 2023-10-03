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Здание посольства Украины в Москве хотят отобрать в пользу патриотов

Mash: здание посольства Украины в Москве предлагают передать патриотам

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Антон Денисов/РИА Новости

Здание посольства Украины в Москве предлагают передать в пользу патриотических организаций. Фонд защиты национального исторического наследия направил соответствующее обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагается, что данный шаг станет ответом на изъятие собственности российского представительства в Киеве.

Речь идет о доме купчихи Заборовой в Леонтьевском переулке. Его стоимость оценивается примерно в пять миллиардов рублей.

«Роскошный домик купчихи Заборовой в Леонтьевском переулке стоимостью не менее 5 миллиардов рублей заброшен с февраля 2022 года. Дипломаты оттуда уехали, а имущество внутри уже покрылось n-ым слоем пыли», — говорится в публикации.

До этго глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в Николаеве откроют отделение посольства страны на Украине.

Ранее сообщалось, что Дания сократит число сотрудников посольства России.

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