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В Петербурге будут судить пару флористов, которые по ночам выкапывали розы из клумб

В Петербурге рассмотрят дело о флористах, выкопавших розы на Матисовом острове

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказались мужчина и женщина, укравшие розы, высаженные волонтерами на Матисовом острове. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Цветы стали исчезать с клумб Адмиралтейского района в середине июля. Тогда неизвестные, действия которых зафиксировала камера видеонаблюдения, по ночам вырывали из земли кусты роз различных сортов в районе Матисового переулка и набережной реки Пряжки.

Как рассказала изданию «Фонтанка.ру» автор волонтерского проекта «Остров роз», украденные розы принадлежали высадившим их семьям. Она также пожаловалась, что розовая аллея, посвященная известным деятелям культуры, связанным с этой локацией, полностью опустела.

«И именно эта аллея была почти полностью выкопана злоумышленниками. Остались лишь одинокие таблички и пустые ямки», — поделилась активистка.

Причастных к ночным кражам нашли. Ими оказались 49-летняя жительница Свердловской области и 35-летний петербуржец, они уже заслушали обвинение.

Следователи предполагают, что сообщники решили похищать розы и делать на их основе букеты. Женщина-флорист не собиралась тратить деньги на закупку цветов на оптовых базах и в питомниках и попросила знакомого помочь ей в транспортировке украденных растений. Букеты из похищенных роз россиянка продавала на сайте бесплатных объявлений.

В ближайшее время дело в отношении соучастников рассмотрят в Октябрьском районном суде. Всего они, как отмечается, выкопали более 75 кустов стоимостью около 60 тыс. руб.

Ранее россиянин пообещал другу поливать цветы и вывез из его квартиры все ценные вещи.

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