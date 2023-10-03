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Эрдоган рассказал, что ждало бы террористов, если бы им удалось совершить теракт в Анкаре

Эрдоган: в случае удавшегося теракта, террористов за рубежом ждало бы убежище

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Если бы террористам удалось совершить теракт в Анкаре, в случае бегства за рубеж они получили бы там поддержку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Произошел террористический акт, приуроченный к открытию нашего парламента. Благодаря оперативному вмешательству нашей полиции террористы были нейтрализованы до того, как они смогли осуществить свою акцию... Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища», — сказал он.

1 октября министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял, что возле здания МВД республики в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских.

Позже Ерликая говорил, что силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории страны на фоне недавно произошедшего теракта в Стамбуле. После этого министерство обороны Турции объявило, что турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам РПК на севере Ирака.

Ранее сообщалось, что у турецкого порта Дериндже произошел взрыв.

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