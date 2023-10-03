Россиянина задержали за изнасилование 16-летней дочери

В Воронежской области задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в принуждении к сексу дочери-подростка. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «понуждение к половому сношению» и «изнасилование». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый проживает в рабочем поселке Хохольский. Источник СМИ рассказал, что 16-летняя потерпевшая обратилась в полицию. По ее словам, отец принуждал ее к сексу с 14-летнего возраста. Первый случай изнасилования произошел в машине, когда девочка-подросток находилась в ней вдвоем с отцом.

Также потерпевшая рассказала о случаях домогательства в новогоднюю ночь дома и недавнем случае в комнате подростка.

Ранее в Саратове женщина заявила о пережитой попытке изнасилования в общежитии.