Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина задержали за изнасилование 16-летней дочери

Под Воронежем задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней дочери

close
100%
Freepik

В Воронежской области задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в принуждении к сексу дочери-подростка. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «понуждение к половому сношению» и «изнасилование». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый проживает в рабочем поселке Хохольский. Источник СМИ рассказал, что 16-летняя потерпевшая обратилась в полицию. По ее словам, отец принуждал ее к сексу с 14-летнего возраста. Первый случай изнасилования произошел в машине, когда девочка-подросток находилась в ней вдвоем с отцом.

Также потерпевшая рассказала о случаях домогательства в новогоднюю ночь дома и недавнем случае в комнате подростка.

Ранее в Саратове женщина заявила о пережитой попытке изнасилования в общежитии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий