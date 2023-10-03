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В соцсетях высмеяли фоторобот преступника, опубликованный полицейскими

Daily Star: в соцсетях посмеялись над фото преступника, которым поделились полицейские

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Пользователи соцсетей высмеяли фоторобот преступника, опубликованный полицейскими, пишет Daily Star.

Британские полицейские разместили в соцсетях фоторобот мужчины, разыскиваемого за сексуальное насилие. Офицеры сообщили, что не знают, где сейчас находится предполагаемый преступник, попросив у людей помощи в его опознании и возможной поимке.

Впрочем, пользователи соцсетей обратили внимание не на то, что совершил мужчина, а на его внешность. Точнее, на глаза разыскиваемого, которые на фотороботе смотрелись неестественно большими.

«Вы ищете инопланетянина с другой планеты?», — шутят комментаторы.

В полиции не объяснили, чем руководствовались, когда делали фоторобот мужчины и не объяснили, почему выбрали такие большие глаза.

Ранее в соцсетях посмеялись над зданием школы в Англии, похожим на сперматозоид.

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