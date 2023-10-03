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В Подмосковье в сентябре стали чаще пользоваться общественным транспортом

Более 42,5 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» в сентябре

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За минувший месяц жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 42,5 млн поездок, это на 28 % больше, чем годом ранее. Максимальное количество поездок было зафиксировано 5 сентября — почти 1,6 млн, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Самым востребованным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Московской области и москвича: ими поездки зафиксировали более 20 млн раз. Среди вариантов оплаты лидируют бесконтактные банковские карты, по которым жители и гости Подмосковья совершили свыше 12 млн операций. На втором месте — карты «Стрелка» с показателем почти 7 млн операций. Замыкает тройку транспортная карта «Тройка», по которой прошло более 2,2 млн оплат», - говорится в сообщении.

Максимальный объем пассажирских перевозок за первый месяц осени наблюдался на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)», № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» и № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», где пассажиры совершили более 460 тысяч, свыше 450 тысяч и 403 тысячи поездок соответственно.

Лидером по количеству поездок, зафиксированных в сентябре, стал МАП № 10 г. Королев, маршрутами подразделения воспользовались более 6,1 млн раз.

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