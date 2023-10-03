Россиянам рассказали, от каких напитков важно отказаться до и во время занятий спортом

Перед занятиями спортом важно отказаться от употребления кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин. Об этом kp.ru рассказала вице-президент Национального фитнес-сообщества, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера Елена Рябинкова.

«Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться», — продолжила эксперт.

По словам Рябинковой, во время тренировок лучше пить негазированную воду. Можно также выбирать напитки, относящиеся к спортивному питанию, если они подходят под конкретные тренировочные задачи.

«Во время тренировки нужно пить небольшими глотками через каждые 15-20 минут, не больше 1% от массы тела в час», — добавила вице-президент Национального фитнес-сообщества.

Ученые из Копенгагенского университета (UCPH) до этого выяснили, что чем больше времени человек уделяет тренировкам, тем сильнее снижается его повседневная активность. Это приводит к тому, что люди теряют на 22% меньше веса, чем планировали.

Ранее фитнес-тренер объяснила, почему люди падают в обморок в спортзале.