Названы пять продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

Ряд популярных продуктов, которые люди едят на завтрак, нельзя употреблять натощак, потому что это может нанести вред организму. Об этом «Ридус» узнал у экспертов.

Так, первыми в их списке идут бананы, потому что содержащийся в них магний на голодный желудок будет слишком быстро перевариваться. Это, в свою очередь, повысит давление в сердечно-сосудистой системе. Кроме того, на завтрак не стоит есть дрожжевую выпечку, потому что она может вызвать газы и боль в животе, а также сладкие продукты. Натощак поджелудочная железа не будет вырабатывать достаточное количество инсулина, необходимое для переработки такого количества сахара, пояснили эксперты.

По мнению специалистов, по утрам не стоит также есть помидоры, потому что они содержат дубильную кислоту, которая при контакте с желудочным соком может вызвать раздражение органа. Последний продукт в их списке — йогурт. Избыток пищеварительных кислот может разрушить полезную бактериальную флору, которая содержится в этой молочной продукции.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что нельзя пить кофе на голодный желудок, так как это провоцирует проблемы с желудком. Она подчеркнула, что этот напиток повышает кислотность, и натощак его не стоит употреблять даже здоровому человеку.

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