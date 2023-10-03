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Подросток устроил стрельбу в торговом центре в Бангкоке

В Бангкоке 14-летний подросток устроил стрельбу в торговом центре Siam Paragon

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Devjyot Ghoshal/Reuters

В таиландском Бангкоке 14-летний подросток устроил стрельбу в торговом центре класса люкс Siam Paragon. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, юноша застрелил троих человек. Еще четверо получили ранения в результате произошедшего — подробностей об их состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и допрашивают 14-летнего злоумышленника. На данный момент не сообщается какой мотив побудил его устроить стрельбу в людном торговом центре. Откуда молодой человек взял оружие также неизвестно.

Торговый центр Siam Paragon является самым известным в Таиланде благодаря высококлассным магазинам, популярному ресторанному дворику и кинотеатру. Его посещают множество иностранных туристов.

Ранее подросток пять раз выстрелил в сверстника возле школы в Петербурге.

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